Директор «Самбо-70» сравнил уход от Тутберидзе Медведевой и Трусовой

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в Instagram сравнил уход от тренера школы Этери Тутберидзе фигуристок Евгении Медведевой и Александры Трусовой.

Лайшев обратил внимание, что Трусова совершила переход в академию Евгения Плющенко, не проведя переговоров и не обсудив ситуацию со всеми заинтересованными сторонами. По его мнению, поступок фигуристки можно назвать предательством. «Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Тутберидзе вызывает зависть. Но некрасивые уходы не принесли желаемого результата», — заявил директор.

Лайшев посчитал, что только Медведева сумела согласованно покинуть группу Тутберидзе, так как она выдающаяся спортсменка. «У нас прекрасные отношения с ней и ее семьей. Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены — всегда непросто», — подытожил он.

О том, что Трусова перейдет в академию Плющенко, стало известно 6 мая. Плющенко заявил, что документы о переходе россиянки в его академию находятся в процессе оформления.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки бронза чемпионата Европы 2020 года.

Серебряная призерка Игр в Пхенчхане Евгения Медведева также состояла в группе Тутберидзе, но в мае 2018-го покинула специалиста и перебралась в Канаду, где начала работать под руководством местного тренера Брайана Орсера.

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