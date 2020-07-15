Ученица Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Российская фигуристка Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала уход Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Ее слова приводит «Олимпийский канал».

Косторная заявила, что в работе группы ничего не изменилось. «Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый фигурист должен найти тренера, с которым ему комфортно и который приведет его к нужным результатам», — посчитала 16-летняя фигуристка.

Переход Трусовой в академию Плющенко состоялся 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. В свою очередь, Плющенко эти обвинения отверг.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.

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