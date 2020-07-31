Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщила специалист в своем Instagram.

По словам Тутберидзе, решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми из учениц тренера. «И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались», — написала Тутберидзе.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Самого олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко такую информацию отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная праздновала победу в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала первое место на чемпионате Европы.