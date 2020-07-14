16-летняя российская фигуристка-чемпионка поделилась планами по уходу из спорта

Чемпионка Европы по фигурному катанию, россиянка Алена Косторная поделилась планами по уходу из спорта. Ее слова приводит Олимпийский канал.

Косторная посчитала, что в фигурном катании невозможно выступать до 30 лет из-за высокой конкуренции. «На первом месте ты точно не будешь из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии. Я попробую откатать этот сезон, а потом олимпийский», — заявила она, добавив, что не строит планов по завоеванию золотой медали на Играх в Пекине.

16-летняя спортсменка рассказала, что после окончания карьеры хочет стать нейрохирургом: «Там много разных болезней. Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал, потому что риски высоки. Мне кажется, в этой профессии много адреналина».

В сезоне-2019/2020 Косторная завоевала золото на чемпионате Европы, а также в финале Гран-при. Международный союз конькобежцев (ISU) признал россиянку лучшим новичком сезона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!