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Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что программы придется менять, так как он считает их «просто ужасом». Кроме того, по словам тренера, самой спортсменке они тоже не нравятся.

Об уходе Косторной из группы Тутберидзе в академию Плющенко сообщалось ранее в пятницу, 31 июля. Тутберидзе заявляла, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми из других учениц тренера. Специалист также отмечала, что фигуристке поставили короткую и произвольную программы, которые должны были произвести фурор на международной арене.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.

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