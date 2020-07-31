Тутберидзе высказалась об уходе Косторной к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об уходе подопечной Алены Косторной в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, до 15 июля спортсменка тренировалась в обычном режиме, ей поставили короткую и произвольную программы. 16 июля настроение Косторной испортилось, а через два дня она сообщила о планах по переходу. После этого она покинула тренировочную базу, сославшись на проблемы со здоровьем.

Тутберидзе также отметила, что всегда старается смотреть на мир глазами своих подопечных. Тренер добавила, что никогда не переманивала спортсменов.

О смене Косторной тренера сообщалось ранее в пятницу, 31 июля. Тутберидзе заявляла, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми из других учениц тренера.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.