Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, спортсменке не хватило персонального внимания. Кроме того, по мнению Тарасовой, спортсменка не хотела готовиться к Олимпиаде, катаясь на одном льду с потенциальными соперницами. Тренер также добавила, что у Тутберидзе есть своя система подготовки, от которой она не отходит.

О смене Косторной тренера сообщалось ранее в пятницу, 31 июля. По словам Тутберидзе, решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми из других учениц тренера.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.