Плющенко раскрыл детали работы с Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко раскрыл детали работы с фигуристкой Александрой Трусовой. Его слова доступны на сайте канала «Матч ТВ».

«Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше», — рассказал Плющенко. Он заметил, что Трусова — «работяга и труженица», и с ней интересно работать.

Кроме того, специалист заявил, что цель Трусовой — исполнение пяти четверных прыжков в произвольной программе, а также чистый тройной аксель. «У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку», — заключил Плющенко.

29 июля тренер заметил, что Трусова в его академии занимает лидирующую позицию, и за ней тянутся остальные подопечные. Он уточнил, что в школе собрана хорошая амбициозная молодежь, которая хочет превзойти спортсменку.

До перехода в академию Плющенко Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко эти обвинения отверг.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза взрослого чемпионата Европы.