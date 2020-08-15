Загитова собралась бороться с ложью в СМИ

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила выбор направления «Журналистика» при поступлении на платное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Ее слова приводит «Чемпионат.com».

18-летняя Загитова призналась, что отчасти стремится избавиться от стеснения при общении с журналистами и желает научиться правильно выражать свои мысли. Кроме того, она отметила, что хочет бороться с ложью в СМИ. «Удивляюсь, когда пишут неправду. Даже странно, что у людей так фантазия работает. Я буду действовать совершенно иначе!» — заявила она.

14 августа стало известно, что Загитова поступила на платное обучение в РАНХиГС. При этом результаты ЕГЭ спортсменки почти самые низкие среди абитуриентов.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.