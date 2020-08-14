Загитова отличилась низкими результатами по ЕГЭ

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова отметилась низкими результатами в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в сравнении с другими абитуриентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Список поступавших и их баллы опубликованы на сайте вуза.

18-летняя Загитова в сумме набрала 95 баллов. Россиянка сдавала экзамены по русскому языку (51) и обществознанию (44). В списке из 194 абитуриентов она заняла 193-е место, продемонстрировав едва ли не худший результат при поступлении.

Спортсменка будет обучаться на платной основе. Загитова выбрала направление «Журналистика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.