Загитову признали олимпийской иконой стиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля. Голосование было устроено Международным олимпийским комитетом (МОК) в Twitter.

Соперником Загитовой в финале был американский фигурист Джонни Вейр. 18-летняя россиянка обошла соперника, набрав 62 процента голосов. До этого спортсменка обыграла ямайских бегунов Усейна Болта и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Фигуристка объявила о временном уходе из спорта в декабре прошлого года. Она не выступала на турнирах в нынешнем году, но участвовала в ледовых шоу.

Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также финала серии Гран-при.

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