Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на сезон-2020/2021. Список ТАСС предоставил президент организации Александр Горшков.

В состав женской одиночной команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру в прошлом году, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Она не выступала на турнирах в нынешнем сезоне, но участвовала в ледовых шоу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посчитала, что спортсменка не сумеет вернуться в состав олимпийской команды.

Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также в финале Гран-при.

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