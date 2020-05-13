Тарасова оценила шансы на возвращение Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая приостановила спортивную карьеру, на возвращение к выступлениям. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Тарасова заявила, что спортсменка не вернется в олимпийскую команду. Объяснив, что это неплохо, так как Загитова «прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще», и смотреть на нее в новом амплуа приятно.

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Тарасова добавила, что фигуристка не сможет добиваться побед, так как не исполняет прыжки в 3,5 и 4 оборота.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Кроме победы на Олимпийских играх, в ее активе золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при по фигурному катанию.

18 марта спортсменка опубликовала в Instagram шуточный ролик, чем вызвала недовольство пользователей сети. На видео Загитова открыла дверь на каток ногой, подписав его фразой «Вот для чего нужна растяжка» и добавив эмодзи микроба, похожего на коронавирус.

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