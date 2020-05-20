Загитова похвасталась водительскими правами через два дня после совершеннолетия

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о получении водительского удостоверения. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Россиянка отметила, что очень нервничала, но сумела справиться с волнением. По словам фигуристки, правила дорожного движения она учила онлайн в перерывах между тренировками.

Два дня назад, 18 мая, Загитовой исполнилось 18 лет. В соцсетях фигуристка похвасталась подарками на совершеннолетие. Летом прошлого года в отношении Загитовой было открыто дело об административном правонарушении после публикации ролика, на котором спортсменка управляет автомобилем. Через несколько месяцев дело закрыли.

15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Фигуристка объявила о временном уходе из спорта в декабре прошлого года. Она не выступала на турнирах в нынешнем году, но участвовала в ледовых шоу.

Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также в финале Гран-при.

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