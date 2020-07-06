Подсчитан годовой заработок Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала 1,1 миллиона долларов за 2019 год. Об этом сообщает Forbes.

25 тысяч долларов спортсменке принесли призовые на международных турнирах. Кроме того, россиянка получает зарплату, которая формируется из начислений Министерства спорта, региона и спортивного общества, за которое выступает фигуристка. Помимо этого, Загитова как олимпийская чемпионка получает ежемесячную президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

Большую часть доходов Загитовой составили гонорары за выступления в ледовых шоу и деньги от спонсорских контрактов. По оценкам издания, фигуристка имеет долгосрочные соглашения с двумя брендами, а также постоянно участвует в рекламных акциях еще нескольких компаний.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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