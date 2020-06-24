Фанаты Загитовой взбунтовались против федерации фигурного катания

Болельщики олимпийской чемпионки Алины Загитовой взбунтовались против Международного союза конькобежцев (ISU). Комментарии недовольных доступны в Instagram организации.

Фанаты выразили недовольство тем, что спортсменка не получит ни одной награды на вручении премии ISU Skating Awards. Они запустили два хештега: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии корумпированного ISU).

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«Где Алина? Без нее ваша награда — фейк», «Сколько стоит ваша премия?», «Тысячи комментариев и никакого ответа? Вы играете по-грязному», — писали пользователи соцсетей.

Церемония ISU Skating Awards состоится 11 июля 2020 года. Загитова была номинирована на три премии: «Самый ценный фигурист», «Самая выразительная программа» и «Лучший костюм». Организатор премии Ари Закарян подтвердил, что россиянка не получит ни одной награды.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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