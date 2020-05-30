Роднина осудила фанатов Медведевой и Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение фанатов фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой после Олимпийских игр 2018 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина рассказала, что после победы Загитовой она опубликовала пост в Instagram, который вызвал негодование болельщиков. «Ешкин нос! Через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. У наших диванных болельщиков есть чаты, где культивируется нетерпимость. Откуда агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим?» — задалась вопросом она.

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После окончания соревнований в женском одиночном катании Роднина поздравила российских фигуристок. При этом она подчеркнула, что «ее сердце с Женей».

На Играх в Пхенчхане Загитова выиграла у Медведевой 1,31 балла. Кроме того, она является победительницей чемпионата мира и Европы. На счету Медведевой серебро Олимпиады-2018, а также по две победы на первенствах мира и Европы.

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