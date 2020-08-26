Загитова снимется в кино

Российская фигуристка Алина Загитова снимется в японской версии фильма «Пальма». Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что съемки проходили в Москве весной этого года. 18-летняя фигуристка сыграла в ленте саму себя. «Мы решили, что Алина Загитова появится [в фильме] со своей собакой Масару. Она хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников», — рассказал режиссер «Пальмы» Александр Домогаров-младший.

3 августа Загитова вошла в список самых красивых россиянок по версии японцев. Кроме нее в рейтинге оказались еще две спортсменки: теннисистка Мария Шарапова и другая фигуристка Анна Щербакова.

Российская фигуристка популярна в Японии. После успехов на Олимпиаде-2018 администрация префектуры Ниигата и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка, которого спортсменка назвала Масару. На церемонии вручения собаки фигуристке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. Кроме того на ее счету золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры.