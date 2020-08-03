Японцы выбрали самых красивых женщин России

Японские журналисты составили список самых красивых российских женщин по мнению жителей страны. Об этом сообщает журнал Menjoy.

По информации издания, на первом месте оказалась теннисистка и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Второе место заняла всемирно известная модель и владелица благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

В тройке лидеров оказалась российская супермодель и актриса Ирина Шейк. Кроме того, в рейтинг включили двух фигуристок: 16-летнюю двукратную чемпионку России Анну Щербакову и 18-летнюю олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Отмечается, что японцам нравится светлый тон кожи россиянок и их относительно высокий рост. Так, если средний рост российских женщин составляет 165,7 сантиметров, то японок — 157 сантиметров.

В октябре 2019 года американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Так, пластический хирург соотнес ее лицо с правилом золотого сечения. Выяснилось, что пропорции звезды на 94,35 процента близки к совершенству, что делает ее внешность идеальной.