Фигуристка-чемпионка из России стала тренером в Канаде

Бывшая российская фигуристка Любовь Илюшечкина стала тренером. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«С нетерпением жду случая передать радость и красоту фигурного катания молодому поколению и желаю людям любить этот спорт так же, как и я!» — написала Илюшечкина под собственным фото. В геолокации поста она указала Канаду.

20 августа другую российскую фигуристку Евгению Медведеву поставили перед выбором между Россией и Канадой. Заслуженный тренер России Людмила Великова заявила, что спортсменка должна определиться, за какую страну она выступает.

Из-за пандемии коронавируса Медведева не может присоединиться к группе канадского специалиста Брайана Орсера, куда перешла от Этери Тутберидзе летом 2018 года. Это произошло после того, как Медведева стала второй на Олимпиаде в Пхенчхане, уступив соотечественнице Алине Загитовой, которая также является ученицей Тутберидзе.

Илюшечкина, выступавшая в парном катании, представляла Россию до 2014 года, после чего перешла под канадский флаг. В паре с Нодари Маисурадзе она стала чемпионкой мира среди юниоров 2009 года, победительницей юниорского финала Гран-при сезона-2008/2009 и зимней Универсиады 2011 года. В паре с канадским фигуристом Диланом Московичем Илюшечкина завоевала бронзовую медаль чемпионата четырех континентов 2017 года.