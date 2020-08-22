Губерниев связал молчание Загитовой о завершении карьеры с желанием заработать

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале связал молчание фигуристки Алины Загитовой о завершении карьеры с желанием заработать.

Губерниев удивился ажиотажу вокруг судьбы спортсменки и обратил внимание, что Аделина Сотникова, Евгений Плющенко и другие фигуристы также затягивали с ответом. «Пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в Центре спортивной подготовки, на региональной ставке, плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки!» — посчитал он.

21 августа стало известно, что Загитова не примет участие в Кубке России. Участие в этом турнире является требованием для попадания в сборную России.

14 августа сообщалось, что Загитова получила низкие баллы за Единый государственный экзамен в сравнении с другими абитуриентами РАНХиГС. Фигуристка подала документы на направление «Журналистика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.