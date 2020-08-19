Губерниев высказался об ушедших в политику спортсменах

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о спортсменах, которые после окончания карьеры решили уйти в политику. Комментатор дал интервью каналу «А поговорить?» в YouTube.

По его мнению, некоторые спортсмены, которые сейчас находятся в Государственной Думе, могли бы заниматься чем-то другим. Журналист привел в пример ушедших в политику биатлонистов Сергея Чепикова, Владимира Драчева и Антона Шипулина. По его мнению, эти люди могли бы приносить пользу стране, находясь рядом со спортом.

Губерниев также вспомнил о политической карьере олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Комментатор не смог рассказать, чем отметилась спортсменка за семь лет работы в Госдуме.

16 июня Губерниев поддержал решение чемпиона мира по биатлону Алексея Волкова стать тренером по стрельбе в женской сборной России после окончания карьеры. Журналист порадовался тому, что «не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки».

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