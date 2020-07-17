Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Рубин
Казань
Окончен
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Уфа
Уфа
Окончен
0:1
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1:1
Астон Вилла
Бирмингем
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2:0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Локомотив М
Москва
Окончен
2:1
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2:1
Вильярреал
Вильярреал
Испания - Примера • 37-й тур
Барселона
Барселона
Окончен
1:2
Осасуна
Памплона
Испания - Примера • 37-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0:2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1:1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Последние новости
В России назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
Названы способы борьбы с сонливостью на работе
Медведь напал на телку в российском регионе и растерзал ей морду
Раскрыт механизм заражения человечества опасным паразитом
Непобежденный американский боксер погиб в 24 года
Российскую семью лишили квартиры из-за шума
В Германии предостерегли от идеи «раскулачить» богатых
В сети поделились самыми полезными советами для жизни
Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Новости партнеров

Губерниев вышел на сцену и спел песню о звезде любви

Перейти в «Мою Ленту»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на сцене, исполнив песню ВИА «Верасы» «Звезда любви», вышедшую в 1986 году. Отрывок номера опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На видео комментатор в костюме в сопровождении подтанцовки исполняет припев композиции. Съемка велась с первых рядов зрительного зала.

Как сообщил сам Губерниев на своей странице в Instagram, он будет ведущим музыкального фестиваля «Славянский базар-2020» в Витебске. Кроме того, он опубликовал в сториз видео репетиции своего выступления.

Международный фестиваль «Славянский базар» проходит в Витебске с 1992 года.

Ранее Дмитрий Губерниев порассуждал с телеведущим Владимиром Соловьевым о возможной смерти информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Губерниев указал на то, что местонахождение Родченкова неизвестно. «Я думаю, что его просто уже физически нет», — ответил на это Соловьев. Комментатор поддержал его, заявив, что не исключает такой вариант.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина
Губерниев осудил поддерживающих Ефремова звезд
Губерниев рассказал о поедающих депутатские коврижки бывших спортсменах
Губерниев проклял Ефремова
Другие материалы рубрики
Спорт00:0415 июля

Форточка в Европу

«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
06:35Сегодня

Непобежденный американский боксер погиб в 24 года

00:18Сегодня

«Манчестер Юнайтед» нанес середняку АПЛ шестое поражение подряд

00:12Сегодня

«Брайтон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Спорт00:0214 июля
Джамель Херринг

«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»

Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
22:4316 июля

Спасшего сестру от собаки мальчика признали почетным чемпионом по боксу

21:5716 июля

«Эвертон» ушел от поражения в игре с новичком АПЛ

21:5416 июля

«Лестер» обыграл новичка АПЛ и закрепился на четвертом месте

Спорт18:3014 июля

Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?

Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
21:0816 июля

Руководство РУСАДА призвали «отойти в сторону»

21:0316 июля

Назван обладатель самого мощного удара в Тинькофф РПЛ

19:2416 июля

Макгрегор намекнул на возвращение ради боя с Пакьяо

Россия
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Вашингтону предрекли статус мировой столицы наркотиков из-за «волшебных грибов»
Суд разрешил родившей детей от террориста ИГ британке вернуться из Сирии
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
Германия раскритиковала планы борьбы США против «Северного потока-2»
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
На акции протеста в Минске начались задержания
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном
МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Китайская экономика первой в мире оправилась от коронавируса
Сбербанк запустил умный комбайн на полях юга России
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили Тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Боец UFC «задушил» соперника в дебютном поединке
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном матче тура АПЛ
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Владелец «Спартака» Федун предложил создать хештег для судейства команды
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару
Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех из-за суммы чаевых в ресторане
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Популярный бренд выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Живого младенца выкопали из могилы
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Назван опасный метод похудения при работе в офисе
Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию
Все материалы
Продается редкий родстер-внедорожник на базе Mercedes-Benz G-Class
Забытые концепты: Peugeot 607 Feline
Необычный родстер, который можно записать в отцы модели RCZ
Восстановлен первый послевоенный мотоцикл СССР
«Шестой» Ford Bronco
Самое главное о возрожденном внедорожнике
Maserati показала свой первый гибрид
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda Enyaq
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы