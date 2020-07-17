Губерниев вышел на сцену и спел песню о звезде любви

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на сцене, исполнив песню ВИА «Верасы» «Звезда любви», вышедшую в 1986 году. Отрывок номера опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На видео комментатор в костюме в сопровождении подтанцовки исполняет припев композиции. Съемка велась с первых рядов зрительного зала.

Как сообщил сам Губерниев на своей странице в Instagram, он будет ведущим музыкального фестиваля «Славянский базар-2020» в Витебске. Кроме того, он опубликовал в сториз видео репетиции своего выступления.

Международный фестиваль «Славянский базар» проходит в Витебске с 1992 года.

Ранее Дмитрий Губерниев порассуждал с телеведущим Владимиром Соловьевым о возможной смерти информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Губерниев указал на то, что местонахождение Родченкова неизвестно. «Я думаю, что его просто уже физически нет», — ответил на это Соловьев. Комментатор поддержал его, заявив, что не исключает такой вариант.