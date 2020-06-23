Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.

«Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне», — написал Губерниев. Журналист также призвал спортсменов потерпеть и затянуть пояса.

Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для плательщиков с высоким доходом в ходе обращения к россиянам во вторник, 23 июня. По словам главы государства, ставка налога для таких граждан составит 15 процентов вместо нынешних 13. При этом повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год.

17 июня российский футболист Виталий Дьяков рассказал о готовности адаптироваться к падению доходов с семи миллионов рублей до 300 тысяч в месяц. По словам бывшего защитника «Динамо», заработки игроков позволяют создать финансовую подушку и грамотно вложить деньги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!