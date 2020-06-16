Губерниев рассказал о поедающих депутатские коврижки бывших спортсменах

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение чемпиона мира по биатлону Алексея Волкова стать тренером по стрельбе в женской сборной России после окончания карьеры. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Алексей-Алешенька, Стрелок! Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Такой биатлон нам нужен!» — написал журналист.

О начале работы Волкова в женской национальной команде стало известно в понедельник, 15 июня. 32-летний спортсмен завершил профессиональную карьеру весной этого года. В его активе золотая медаль мирового первенства 2017 года в эстафете. Он также семь раз становился чемпионом Европы.

В 2018 году спортивную карьеру завершил чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Осенью 2019-го он стал депутатом Госдумы. Бывший спортсмен представляет фракцию «Единая Россия».

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