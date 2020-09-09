Чемпион мира порассуждал о конфликте Медведевой и Загитовой

Чемпион мира по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин порассуждал о конфликте российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Его слова приводит Sport24.

Жулин выразил уверенность, что спортсменки хорошо общаются друг с другом, а конфликт придуман для популяризации шоу «Ледниковый период». Он заметил, что, если бы ведущими нового сезона программы стали обе фигуристки, «это было бы прекрасно». «Во-первых, народ бы включал телевизор, потому что думали, что есть конфликт между девчонками. Во-вторых, это две красавицы», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно о попытках сделать Медведеву ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Загитовой. Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заметил, что Медведева не отказывалась, но «что-то не срослось».

Медведева проиграла Загитовой в личном турнире Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. На тот момент обе спортсменки тренировались в группе Этери Тутберидзе. Летом 2018 года Медведева сменила наставника, переехав в Канаду к Брайану Орсеру. На фоне поражения Медведевой и перехода к новому тренеру появились слухи о ее конфликте с Загитовой и Тутберидзе.