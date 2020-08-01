Хореограф группы Тутберидзе высказался об уходе Косторной к Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram высказался об уходе фигуристки Алены Косторной к Евгению Плющенко.

Глейхенгауз рассказал о боли, которую принесла ему эта новость. «Честно, сложно внутренне после этого оставаться открытым и любить своих детей, наших спортсменов. Переживать, когда потом так все происходит. Но это случается со всеми, это часть нашей работы…» — посчитал он. Хореограф также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Об уходе Косторной из группы Тутберидзе стало известно 31 июля. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми ученицами тренера.

После этого Плющенко назвал ужасом короткую и произвольные программы, поставленные Косторной в группе Тутберидзе. Тренер посчитал, что их необходимо заменить.

Косторная — чемпионка Европы сезона-2019/2020. Кроме того, она победила в финале Гран-при в том же сезоне.