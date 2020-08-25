Чемпион мира высказался о «безнаказанно ушедших» от Тутберидзе

Чемпион мира в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин высказался о переходе российских фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Жулин заявил, что знает, как сложно принять уход спортсменов. «Понимаю, как тяжело Этери, от которой такие фигуристки ушли безнаказанно», — подчеркнул он, заметив, что юристы должны продумать контрактную систему для этого вида спорта. В договорах должны быть прописаны суммы отступных.

Тренер добавил, что эту идею необходимо продумать до мелочей. «Заставить спортсмена подписать контракт, где будет прописана огромная сумма отступных, будет крайне нелегко», — признал Жулин.

17 августа заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила будущее Трусовой и Косторной после ухода от Тутберидзе. Она посчитала, что наступающий сезон станет сложным для спортсменок, так как им предстоит готовиться к Олимпийским играм 2022 года.

Фигуристки перешли в академию Плющенко перед началом нового сезона. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.