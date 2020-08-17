Тарасова оценила будущее Трусовой и Косторной после ухода от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила будущее фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит RT.

Тарасова посчитала, что наступающий сезон станет сложным для спортсменок, так как им предстоит готовиться к Олимпийским играм в Пекине. «Это большая ответственность, более жесткая конкуренция. Ни Саша, ни Алена своих позиций не сдадут. Я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — добавила она.

1 августа директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об охоте на учениц Тутберидзе. По его мнению, переходы спортсменок выглядят нечистоплотно.

За последние три месяца ряд фигуристок из группы Тутберидзе перешли в академию. В частности, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.