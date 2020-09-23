Рудковскую испугала публикация переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская рассказала об испуге после публикации ее переписки с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Ее слова приводит КП.

«Такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает, а также когда личные переписки очень талантливой спортсменки и олимпийской чемпионки появляются в Instagram штаба», — заявила Рудковская. Она посчитала, что ни одна школа мира не позволяла, чтобы личные переписки становились общественным достоянием.

Продюсер сравнила случившееся с шоу-бизнесом. «Сливы переписок, вбросы, прям триллер какой-то. Чем дальше, тем интереснее. Думаю, еще пару таких скриншотов от штаба, и терпение Евгения лопнет», — подытожила она.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Евгения Плющенко и привлечении иностранных тренеров. В ответ Плющенко заявил, что штабу Тутберидзе должно быть стыдно за свои действия.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.

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