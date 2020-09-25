Победитель ОИ по пятиборью из России сравнил свой доход с зарплатами футболистов

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун сравнил свой доход с зарплатами российских футболистов. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, за один матч игроки получают больше, чем он за три месяца. Лесун отметил, что с удовольствием смотрит чемпионаты Англии и Испании, но на российский футбол без слез взглянуть не может.

Пятиборец также раскритиковал СМИ за излишнее внимание к футболу. «Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее», — добавил Лесун.

Спортсмен стал победителем Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Лесун четырежды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира.

23 сентября депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал высокие зарплаты футболистов оправданными. Он обратил внимание на то, что российские олигархи получают большие деньги.