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Газзаев назвал зарплаты футболистов оправданными и обратил внимание на олигархов

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о зарплатах футболистов. Его слова приводит «Бизнес Online».

Газзаев назвал зарплаты футболистов оправданными. «Если во всем мире футболисты получают громадные деньги, для этого есть основания. Футболисты приносят пользу стране, выступая на международной арене. Они не самые богатые люди, если уж на то пошло», — заявил он.

Депутат обратил внимание на то, что российские олигархи получают большие деньги. «Почему вы не говорите, чтобы врачи получали как олигархи?» — задался вопросом он.

Наибольших успехов в качестве тренера Газзаев добился с московским ЦСКА, который под его руководством выиграл три чемпионата России и Кубок УЕФА сезона-2004/05. Кроме того, в 1995 году специалист привел к чемпионству владикавказскую «Аланию». В 2002-2003 году тренировал сборную России.

В мае защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о размере своей зарплаты. Футболист посчитал справедливой свою высокую зарплату и не захотел отказываться от нее.

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