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10:21, 20 июля 2026Наука и техника

Российские порты прикрыли «Корветом»

«Известия»: Российские порты начали прикрывать от БЭКов комплексами «Корвет»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские порты начали прикрывать от диверсантов, подводных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭКов) противника комплексами «Корвет». Об этом со ссылкой на концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» сообщает газета «Известия».

Новый комплекс, способный осуществлять мониторинг береговых районов, надводной и поверхности и подводной среды, включает радиолокационные станции (РЛС) «Нева-Б» и «Нева-БС», гидроакустическую станцию «Маяк-С», телевизионно-оптическую систему «Нева-ТВ» и мобильный пост технического наблюдения.

Как пишет издание, гидроакустические станции комплекса можно выносить на расстояние до 15 километров от находящегося под охраной объекта.

«Мы отбиваем атаки БЭКов не первый год. Новинка благодаря РЛС позволит вовремя предупреждать об их приближении», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам его коллеги Дмитрия Болтенкова, важно вовремя прикрывать порты, поскольку через них проходит львиная доля международной торговли.

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Ранее газете директор по стратегии Научно-производственного предприятия (НПП) «ЭЛВО» Сергей Тараканов рассказал, что в России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях.

Также в июле издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.

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