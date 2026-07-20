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10:26, 20 июля 2026Культура

Российский режиссер назвала ценник на съемки в ее фильмах

Валерия Гай Германика заявила, что снимет в своих фильмах кого угодно за миллион рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что готова снять неизвестного человека в одном из своих будущих проектов за деньги. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Автор нашумевшего сериала «Школа» возмутилась просьбам неизвестных и непрофессиональных людей снять их в кино. По словам режиссера, на такое она пойдет только за миллион рублей.

«Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», — написала Гай Германика.

Ранее она высмеяла заявившего о высоких гонорарах Джигурду. Гай Германика прокомментировала слова шоумена, отметив, что названные им суммы не соответствуют действительности.

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