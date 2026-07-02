Гай Германика высмеяла заявившего о высоких гонорарах Джигурду

Валерия Гай Германика опровергла высокий гонорар Никиты Джигурды за съемочный день

Режиссер Валерия Гай Германика прокомментировала заявление актера Никиты Джигурды о его высоких гонорарах. Соответствующий пост она разместила в Telegram.

В мае Джигурда стал героем «Шоу Воли», где рассказал, что получает три миллиона рублей в день за съемки в сериале «Княгиня Ольга». Режиссер проекта Гай Германика опубликовала эту информацию в своем канале и указала на ее недостоверность.

«Некоторые актеры играют убедительнее всего не в кино, а в разговорах о своих гонорарах», — заявила кинематографистка.

В том же интервью Джигурда вспомнил, как присутствовал на первых родах своей жены Марины Анисиной. По словам артиста, супруга боялась рожать и уговорила его остаться в палате.