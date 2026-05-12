Джигурда рассказал о мечте стать гинекологом

Никита Джигурда заявил, что с юности мечтал стать гинекологом

Актер и шоумен Никита Джигурда вспомнил, как присутствовал на первых родах своей жены Марины Анисиной. Об этом он рассказал в новом выпуске «Шоу Воли».

По словам артиста, Анисина боялась рожать и уговорила его присутствовать в палате. «Она попросила быть рядом с ней, а я с юности мечтал стать гинекологом. Мне казалось, это будет рай, я попаду к междуножным храмам», — сказал Джигурда.

Актер признался, что желание стать гинекологом исчезло, когда работавшая врачом родственница взяла его с собой на обход в гинекологическом отделении. В тот день он понял, что обязанности медиков сильно отличаются от его представлений.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Анисина высказалась о характере Джигурды. Она заявила, что ее супруг — очень глубокий и духовный человек, который стал заложником своего имиджа.