Анисина назвала Джигурду заложником своего имиджа

Жена Никиты Джигурды Марина Анисина: Он стал заложником скандального образа

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина высказалась о характере своего супруга Никиты Джигурды. Ее слова приводит RTVI.

Супруга шоумена и актера заявила, что он очень глубокий и духовный человек, который стал заложником своего имиджа.

«Он ураган, океан. Его не знают: у него есть разные стороны. Его не знают как глубокого человека, актера. Его знают по искрам с телевидения, где в большинстве случаев были подготовленные акции», — сказала Анисина.

Также она отметила, что со временем Джигурда стал заложником скандального образа. «У людей есть определенный стереотип, а на самом деле он абсолютно другой, очень духовный», — добавила Анисина.

Ранее актер и музыкант Никита Джигурда заявил, что прервал «алкогольный голод» ради участия в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». Джигурда отметил, что с самого начала предупредил продюсеров об отсутствии алкогольной зависимости.