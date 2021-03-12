В Москве тренера по боям избили из-за бороды

В Москве тренера по боям Фирдавса избили из-за бороды. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, инцидент произошел у станции метро «Марьино». К тренеру подошли трое мужчин и в грубой форме выразили недовольство его бородой. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой Фирдавса избили кастетом. Он пришел в себя в Отрадном, обнаружив пропажу 130 тысяч рублей и мобильного телефона.

Тренер обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что камеры наблюдения не запечатлели драку. Пострадавший не согласился с действиями полиции, и проверка инцидента продолжилась.

Весной 2017-го тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. Инцидент произошел на улице Перерва, на специалиста напали несколько человек.

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