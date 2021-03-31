Серебряный призер ЧМ-2018 покинет «Локомотив»

Хорватский защитник «Локомотива» и серебряный призер ЧМ-2018 Ведран Чорлука покинет клуб. Об этом он сообщил в Instagram.

35-летний хорват попрощался с болельщиками клуба и заявил, что покинет команду по окочании нынешнего сезона. Он также выразил благодарность тренерам и партнерам по команде.

Контракт Чорлуки с «Локомотивом» истекает в июне 2021-го. Он защищал цвета столичного клуба с 2012 года. В составе «Локомотива» он провел 193 игры. Вместе с клубом он становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

В составе сборной Хорватии Чорлука стал вице-чемпионом мира в 2018 году. В том же году он завершил выступления за национальную команду. На его счету 103 матча в составе сборной.