Миранчука признали лучшим игроком месяца в «Аталанте»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Аталанте». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды из Бергамо.

Хавбек победил в голосовании, проходившем в социальной сети. Россиянин вышел в финал вместе с защитником Кристианом Ромеро и набрал 84,2 процента голосов фанатов по итогам января.

В январе Миранчук поучаствовал в восьми матчах «Аталанты», дважды сыграв в Кубке Италии, а также проведя шесть встреч в рамках чемпионата страны. В играх Кубка против «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (3:2) россиянин забил по одному мячу.

До перехода в итальянский клуб Миранчук выступал за московский «Локомотив». На счету полузащитника 28 матчей и пять голов в составе сборной России.