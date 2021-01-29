Комментатор раскрыл секреты скандального интервью Черчесова

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскрыл секреты скандального интервью с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, произошедшее в эфире было четко спланированной провокацией, а ведущие хотели добиться резонанса. Черданцев также отметил, что специалист давно хотел публично покритиковать футболистов, чтобы мотивировать их.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Федора Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Заявления Черчесова вызвали широкий общественный резонанс. Тренера освистали болельщики ЦСКА, а президент армейцев Евгений Гинер подверг специалиста критике, посчитав, что тот публичными высказываниями в адрес футболистов унизил сам себя.