Чалов впервые отреагировал на слова Черчесова о «ничего не делающем таланте»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов впервые отреагировал на критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Чалов заявил, что тренер имеет право на свое мнение, и при желании он сам обсудит с ним это интервью. «Меня это не задело. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать все для этого», — добавил он. Форвард подчеркнул, что настраивается на каждый матч, так как настроен на чемпионство ЦСКА и желании играть в сборной России.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». В ЦСКА посчитали, что специалист оскорбил игрока и обратили внимание на то, что многие считают тренера физруком.

Чалов был вызван в состав сборной России на ноябрьские матчи. Он появился в стартовом составе в товарищеской встрече против команды Молдавии (0:0), но не отметился результативными действиями. В игре шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5) Чалов остался в запасе.