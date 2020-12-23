Президент ЦСКА Гинер раскритиковал Черчесова

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Недовольство функционера вызвало публичное обсуждение специалистом футболистов национальной команды в негативном ключе. По мнению Гинера, любой руководитель не должен оскорблять своих подчиненных. «Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьет. Зачем это? Тем более, по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя», — добавил Гинер.

24 ноября в ходе беседы в эфире «Матч ТВ», посвященном неудаче сборной России в матче Лиги наций с Сербией (0:5), Черчесов резко высказался в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков, выступающих за «Аталанту» и «Локомотив» соответственно.

Позже Черчесов признал, что его высказывания прозвучали «чересчур эмоционально». Тем не менее он подчеркнул, что ему удалось донести определенный посыл.