Черчесов назвал футболиста года в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал лучшего футболиста в стране по итогам года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист, приняв участие в голосовании на обладателя приза по версии газеты, поставил на первое место голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Помимо вратаря, в пятерку лучших вошли Артем Дзюба («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Георгий Джикия, Роман Зобнин (оба — «Спартак»).

Кроме Черчесова, в голосовании приняли участие 15 других профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания и болельщики на сайте газеты. Победителя объявят позже.

Награда вручается пятый год подряд. Предыдущими обладателями приза становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019).