Спросившая Путина об утечке видео с Дзюбой журналистка объяснила выбор темы

Журналист телеканала «Матч ТВ» и спортивный комментатор Ольга Богословская, задавшая президенту России Владимиру Путину вопрос об утечке интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы, объяснила выбор темы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

По словам комментатора, случай с футболистом был лишь поводом, чтобы узнать мнение главы государства о проблеме похищения хакерами личных данных. Она также отметила, что Путин всегда отвечает на заданные «Матч ТВ» фундаментальные спортивные вопросы, однако в этот раз для них было неподходящее время.

Ранее в четверг, 17 декабря, Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы, которое опубликовали в сети. Глава государства заявил, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого человека. Он добавил, что это является хорошим уроком для всех.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать игрока на ноябрьские матчи команды. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.