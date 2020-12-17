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Кадыров назвал самый «нужный, важный, главный» вопрос журналистов Путину

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый «нужный, важный, главный» вопрос среди заданных журналистами на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом он в четверг, 17 декабря, высказался в своем Telegram-канале.

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала "Матч ТВ" на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт», — написал Кадыров, снабдив сообщение смайлом.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, которое слили в сеть. Так, глава государства заявил, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого человека, — это недостойно нормального общества. Однако то, что интимная видеозапись попала в сеть, является хорошим уроком для всех, добавил он.

По мнению Путина, эта ситуация никак не должна отражаться на профессиональной деятельности Дзюбы. Он признался, что не смотрел скандальный ролик.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.

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