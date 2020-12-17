Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, которое слили в сеть. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «России 24».

Так, глава государства заявил, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого человека, — это недостойно нормального общества. Однако то, что интимная видеозапись попала в сеть, является хорошим уроком для всех, добавил он.

«К сожалению, это всегда будет и для публичных людей, а он — публичный человек, это неизбежно. Для него и других людей, которые живут публичной жизнью, это хороший урок. Есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться», — сказал президент.

По мнению Путина, эта ситуация никак не должна отражаться на профессиональной деятельности Дзюбы. Он признался, что не смотрел скандальный ролик.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.