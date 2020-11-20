Рэпер посвятил трек скандальному видео с Дзюбой

Российский рэпер Natan посвятил трек скандальному видео с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, чтобы поддержать спортсмена. Об этом исполнитель объявил в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель назвал трек «#ямыдзюба». В одной из строчек звучит: «Если бэйби не со мной, я играю рукой». Natan добавил, что считает ошибкой отсутствие Дзюбы в составе сборной России. По мнению музыканта, разгромное поражение от Сербии в Лиге наций подтверждает эту точку зрения.

13 ноября российский юморист Семен Слепаков посвятил стихотворение ситуации вокруг интимного ролика футболиста. По мнению Слепакова, на футболиста «налетела хейтеров орава», которая «вмиг подвергла [футболиста] строгому суду».

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.