Озвучено возможное наказание для шантажистов Дзюбы

Юрист Артем Каракасиян в подкасте «SILA Права» озвучил возможное наказание для шантажистов нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Каракасиян заявил, что злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы. Он добавил, что причиной для этого станут присутствующие в деле отягчающие обстоятельства: вымогательство в особо крупном размере, а также носящая порочащий характер для потерпевшего опубликованная информация.

13 ноября стало известно, что Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

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