Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег. Личность вымогателя пока не раскрывается.

Футболист отказался платить деньги, посчитав сумму чрезмерной, к тому же у него не было гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа запись была обнародована.

Сейчас в центральном аппарате ФСБ изучают данные шантажиста. Несмотря на достаточные основания для возбуждения уголовного дела, расследование пока ведется неофициально ввиду скандальности ситуации.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Форвард также был лишен капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.